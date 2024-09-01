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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir hemşire darp edildi

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Ereğli ilçesinde bir düğün sırasında rahatsızlanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşanan tartışma sonucunda hemşirelere saldırıldı. Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir hemşire, darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ereğli ilçesinde bir düğün sırasında rahatsızlanan F.H., düğün salonunun hemen arkasında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye getirilen F.H.'nin yakınları, burada hastane yetkilileri ve hemşirelerle, hastanın yeterince ilgilenilmediği iddiasıyla tartışma yaşadı. Olayın büyümesi üzerine, F.H.'nin oğlu O.H., hastanede hemşirelerin bulunduğu masaya yönelerek sözlü saldırıda bulundu. Hemşireler, üst üste iki kez beyaz kod vererek acil yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, F.H.'nin yakınlarını sakinleştirmekte zorlandı. Durumun ciddiyeti üzerine hastanenin gece amiri V.K. de olay yerine geldi. Ancak V.K.'ye de yönelen düğün sahipleri, polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Taraflar olaydan sonra birbirinden şikayetçi oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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