Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki dükkana hırsızlık

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki ayrı dükkana giren hırsız, yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde gece saatlerinde hırsız, kapıları zorlayarak manav ile bir dükkana girdi. Hırsız, kasalarda bulunan yaklaşık 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Bir gecede iki iş yerinin soyulması esnafı tedirgin ederken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - ZONGULDAK