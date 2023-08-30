Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi bıçakla öldürüldü, 2 kişi tutuklandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan olayda bir kişi bıçakla öldürüldü. İki şüpheli tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülme olayıyla ilgili 4 kişiden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Dereli Mahallesi'nde 28 Ağustos gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dereli köyünde başlayan tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan Rıza Akman Çağlayan, otomobil içinde göğsünden bıçaklanmıştı. Jandarma ekipleri olayın ardından yaptıkları inceleme ve fiziki takibin ardından olayın şüphelileri M.E., A.N., E.E.D.,H.Ş., yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.E., ile A.N.; Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.E.D.,H.Ş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK