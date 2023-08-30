Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi bıçakla öldürüldü, 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşanan olayda bir kişi bıçakla öldürüldü. İki şüpheli tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.