Zonguldak Havalimanı'nda Şüpheli Valizinde Silah Bulundu

Zonguldak Havalimanı'nda bir şüphelinin valizinden silah çıktı.

Çaycuma ilçesindeki Zonguldak Havalimanında bir şüphelinin valizinde yapılan incelemede silah yakalandı. Yakalanan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Kdz. Ereğli ilçesi Davutlar köyünde havaya ateş açtığı tespit edilen bir şahsın evinde ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca namlusu, 4 adet tabanca şarjörü, 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Her iki şüpheli de Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ZONGULDAK