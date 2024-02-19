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Zonguldak Havalimanı'nda Şüpheli Valizinde Silah Bulundu

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Zonguldak Havalimanı'nda yapılan incelemede bir şüphelinin valizinde silah bulundu. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Kdz.Ereğli ilçesinde yapılan aramada da birçok silah ele geçirildi.

Zonguldak Havalimanı'nda bir şüphelinin valizinden silah çıktı.

Çaycuma ilçesindeki Zonguldak Havalimanında bir şüphelinin valizinde yapılan incelemede silah yakalandı. Yakalanan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Kdz. Ereğli ilçesi Davutlar köyünde havaya ateş açtığı tespit edilen bir şahsın evinde ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca namlusu, 4 adet tabanca şarjörü, 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Her iki şüpheli de Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Jandarma Ereğli Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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