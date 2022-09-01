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Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Zonguldak haberleri... Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il merkezinde operasyon gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il merkezinde operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından K.C., E.B.A. ve B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen K.C., E.B.A., B.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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