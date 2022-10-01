Zonguldak haberleri | Çaycuma'da metamfetamin ve esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Zonguldak 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 şahısta mentamfetamin ve esrar ele geçirildi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 şahısta mentamfetamin ve esrar ele geçirildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 2 şahısta 10 gr metamfetamin, 7 gr kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından 'Yurtdışı Çıkış Yasağı ve Adli Kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Çaycuma 3. Sayfa Haberler

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