Zonguldak haberleri | Çaycuma'da metamfetamin ve esrar ele geçirildi
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Zonguldak 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 şahısta mentamfetamin ve esrar ele geçirildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 şahısta mentamfetamin ve esrar ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 2 şahısta 10 gr metamfetamin, 7 gr kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından 'Yurtdışı Çıkış Yasağı ve Adli Kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa