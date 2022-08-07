Zonguldak 3. sayfa haberi | Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Komşusunun eşinin boğazını keserek öldürdü, kocasını ağır yaraladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir kişi aralarında husumet bulunan komşusunun eşinin boğazını keserek öldürdü, kocasını ise ağır yaraladı.

Olay Devrek ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Rüştü Onur Sokakta meydana geldi.

Aralarını daha önce husumet bulunan ve psikolojik sorunları bulunan Mert Serkan Lülleci komşusu Aydın Alkan ve eşi Hacer Alkan ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Serkan Lülleci, eline geçirdiği bıçakla Alkan çiftine saldırdı. Hacer Alkan'ı boğazından kocası Aydın Alkan'ı da vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan Lülleci olay yerinden kaçtı. Bağrışmaları ve gürültüyü duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacer Alkan hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi Aydın Alkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.