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Zonguldak haberi! Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 2 yaralı

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Zonguldak haberi! Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Ereğli Alaplı yolu Ahos kavşağı mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre Ereğli istikametine seyir halinde olan E. K. idaresindeki 34 EMD 408 plakalı çekici ile yine aynı istikamette seyir halinde olan M.U. idaresindeki 67 AAN 641 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 67 AAN 641 plakalı otomobilde Yolcu olarak bulunan E.U. ve Ş.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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