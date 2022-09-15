Zonguldak haberi: Ereğli narkotik polisi öğretmenleri bilgilendirdi 3. Sayfa Haberleri Zonguldak haberleri: Konya'nın Ereğli ilçesinde narkotik polisleri tarafından narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı, bağımlılığı ve etkileri konularında öğretmenlere bilgilendirme yapıldı. Konya'nın Ereğli ilçesinde narkotik polisleri tarafından narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı, bağımlılığı ve etkileri konularında öğretmenlere bilgilendirme yapıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmada polis ekipleri ilçede bulunan okulları gezdi. Okullarda görev yapan öğretmenlere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde narkotik suçlarla mücadelenin önemi ve madde kullanımı, bağımlılığı ve etkileri konusunda bilgilendirilmeler yapıldı. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Ereğli Konya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Zonguldak haberi: Ereğli narkotik polisi öğretmenleri bilgilendirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.