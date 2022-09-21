Zonguldak haber! Zonguldak'ta ev yangını 3. Sayfa Haberleri Zonguldak 3. sayfa haberi: Zonguldak'ta bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Zonguldak'ta bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.30 sıralarında Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Doğaevleri mevkiinde E.G.'ye ait evde çıkan yangın etrafı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından yangına müdahale edildi. Söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapıydı. Evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Zonguldak haber! Zonguldak'ta ev yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.