Zonguldak-Ereğli Yolunda Kaza: Otomobil Kanala Düştü
Zonguldak-Ereğli yolu üzerinde yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Zonguldak-Ereğli yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kanala düştü.
Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle 34 FM 7981 plakalı otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek kanala düştü.
Kaza araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla yaralı sürücü hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa