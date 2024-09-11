Zonguldak-Bartın yolu kaza haberi

Zonguldak- Bartın kara yolunun Akyamaç Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında otomobil ve traktör çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bartın yönüne seyir halinde olan R.Ç. yönetimindeki 67 DN 102 plakalı otomobil, yolda yavaş ilerlediği iddia edilen M.İ. idaresindeki 67 DE 174 plakalı traktöre sol arka taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yoldan fırlayarak şarampole devrildi.

Kaza sonucu otomobil hurda yığınına dönerken, traktör ve otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yol güvenliği sağlandı ve trafik akışı kontrollü bir şekilde yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK