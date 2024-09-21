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Zonguldak-Bartın Seferinde Midibüs Devrildi: 9 Yaralı

Zonguldak-Bartın Seferinde Midibüs Devrildi: 9 Yaralı
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Zonguldak-Bartın seferini yapan bir midibüs, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada toplamda 9 yolcu hafif yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Zonguldak- Bartın seferini yapan yolcu midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 9 yolcu yaralandı.

Kaza Zonguldak-Ereğli karayolu 34. kilometrede meydana geldi. Abdullah Y. idaresindeki 74 BJ 888 plakalı Bartın-Karadeniz Ereğli seferini yapan midibüs, Soğanlı rampası mevkisinde devrildi. Havanın yağışlı olması nedeniyle yaşanan kazada araçta bulunan 9 yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ile Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürü Hasan Ünlü olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

zonguldak 3-sayfa Olaylar Ulaşım Bartın Sağlık Kaza

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