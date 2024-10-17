Zonguldak-Ankara Yolunda Kazaya Neden Olan Araç Takla Attı

Zonguldak-Ankara kara yolunun Çaycuma yönü Eceler mevkiinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle yolun kayganlaşması sonucu bir otomobil yoldan çıkarak kazaya neden oldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Zonguldak-Ankara kara yolu Çaycuma istikameti Eceler Köyü mevkiinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Kaza sonrası bir araç savrularak takla attı. Yağışların yolları kayganlaştırdığına dikkat çeken ekipler, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ZONGULDAK