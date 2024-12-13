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Zonguldak-Ankara kara yolunda kaza: Tır yan yattı, sürücü yaralı

Zonguldak-Ankara kara yolunda kaza: Tır yan yattı, sürücü yaralı
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Zonguldak-Ankara kara yolunda kontrolünü kaybeden bir tır yan yatarak kazaya sebep oldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak- Ankara kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yan yattı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Anlara kara yolu Çayköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 18 AD 160 plakalıTır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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