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Zonguldak'a şehit ateşi düştü

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Zonguldak'a şehit ateşi düştü Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Zonguldak'a şehit ateşi düştü

ZONGULDAK - Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin yaralandığı açıklamasının ardından saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini annesi Miyase Yazıcı ve eşi Seda Yazıcı'ya Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu aynı zamanda 10 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin cenaze töreninin ise nüfusa kayıtlı olduğu Gümüşhane'nin Şiran İlçesi'ne bağlı Telme Köyü'ne defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Piyade Irak Terör 3.Sayfa Haberler

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