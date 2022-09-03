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Zonguldak 3. sayfa haberleri... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak 3. sayfa haberleri... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak gelişmesine göre Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından A.K., B.K. ve İ.M. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Operasyonda 2 Adet tabanca, 4 adet fişek, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ve 50,62 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Üç şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen A.K, İ.M, B.K isimli şahıslardan İ.M.; savcılıkça serbest bırakıldı. B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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