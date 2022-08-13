Zonguldak 3. sayfa haberi... Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama Zonguldak yerel 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç ve araç içerisindeki üç kişide arama yaptı. Operasyonda 55 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, bir adet elektronik metamfetamin likit içme aparatı, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçinildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler

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