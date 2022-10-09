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Zonguldak 3. sayfa haberi | Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak 3. sayfa haberi | Zonguldak'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması

Edinilen Zonguldak gelişmesine göre Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca 43 ekip ve 135 personelin katılımıyla Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması icra edildi. Uygulamada; 2 bin 557 şahıs sorgulandı. 207 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yapılan sorgulamalar sonucunda; 4 yoklama kaçağı, 1 Kasten Yaralama ve 1 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan aranan toplam 6 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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