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Zonguldak 3. sayfa haberi... Ereğli'de huzur ve güven için trafik denetimleri yapılıyor

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak 3. sayfa haberi... Ereğli'de huzur ve güven için trafik denetimleri yapılıyor

Zonguldak haberleri... Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik denetimleri vatandaşın huzur ve güveni adına aralıksız sürüyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik denetimleri vatandaşın huzur ve güveni adına aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, çevreye rahatsızlık veren, gürültüye sebep olan modifiye araçlar, tescilsiz ve abartı egzozlu motosikletler trafikten men edilerek gerekli yasal işlemler yapılıyor. İlçede 2022 yılı içerisinde 73 modifiye otomobil, 512 abartı egzozlu ve tescilsiz motosikletin trafikten men edildiği bildirildi. Ayrıca ana caddelerdeki uygunsuz parklar, kaldırım ve yaya yollarının işgallerinin önüne geçilmesi, sürücü ve yayaların ışıklı trafik cihazlarına riayet etmesi yönündeki trafik denetimleri de devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ereğli Konya 3. Sayfa Haberler

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