Zonguldak 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler

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Zonguldak 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaycuma ilçesinde bir şahsın ikametinde arama kararına istinaden yapılan aramada; 28 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İkamette bulunan 2 şüpheli şahsın ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Kenevir 3. Sayfa Haberler

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