Ziynet Eşyası Hırsızı Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 farklı adresten ziynet eşyaları çalan şüpheli JASAT ekiplerinin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Evciler ilçesinde meydana gelen 3 farklı evden çeşitli ziynet eşyalarının çalınması olayı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonrası olayı gerçekleştiren kişinin A.E., isimli şahıs olduğu belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler yaptıkları başarılı takip sonrası şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR