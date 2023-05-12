Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 79 yaşındaki kadın, ziyarete geldiği oğlunun evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, E.Y.'nin (79) yakınları yaşlı kadının hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde E.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ