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Zırhlı polis aracı ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Zırhlı polis aracı ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zırhlı polis aracı ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı Siirt'te zırhlı polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i polis, 6 kişi yaralandı.

Zırhlı polis aracı ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

SİİRT - Siirt'te zırhlı polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i polis, 6 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu zırhlı araç ile 06 LFR 68 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan zırhlı araç devrildi. Kazada 5'i polis, 6 kişi yaralandı.

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

zırhlı polis aracı Siirt 3. Sayfa Haberler

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