Ziraat odası başkanının limon bahçesindeki kameralar çalındı - Haberler

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Ziraat odası başkanının limon bahçesindeki kameralar çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ziraat odası başkanının limon bahçesindeki kameralar çalındı

Adana'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'ın limon bahçesindeki kameralar çalındı.

Adana'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'ın limon bahçesindeki kameralar çalındı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sakızlı Mahallesi'nde bulunan Başkan Doğan'a ait limon bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bahçeye gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kameralar ve kablolar çalındı.

Sabah saatlerinde bahçeye gelen Doğan, girişteki 3 kameranın, arka taraftaki kameraların ise kablolarının çalındığını fark etti.

Durumu polise bildiren Başkan Doğan, hırsız hakkında şikayetçi oldu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bölgemizde son dönemlerde hırsızlık maalesef çok arttı. Bahçelere ve tarlalara gelen hırsızlar, kameraları, su borularını, çiftçilerin kullandığı tarım aletlerini ve su motorlarını çalıyor. Geceleri güvenliğin daha da arttırılmasını istiyoruz" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Akın Adana su 3. Sayfa Haberler

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