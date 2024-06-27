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Zincirlikuyu Metrobüs Durağında Uyuşturucu Kullanan Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Zincirlikuyu metrobüs durağında uyuşturucu madde kullanan bir şüpheliyi yakaladı. Şahsın adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Zincirlikuyu metrobüs durağında asansörde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada " İstanbul'da metrobüs durağındaki asansörde bir genç uyuşturucu madde içerken görüntülendi" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Zincirlikuyu metrobüs durağında asansörde bir kişinin düzenekle uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen görüntünün incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen İ.Y.P. isimli şahıs Beykoz Çiğdem Mahallesinde dün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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