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Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Maddi Hasar Gördü

Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Maddi Hasar Gördü
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil, 1 taksi ve 1 motosiklet olmak üzere toplam 4 araçta maddi hasar oluştu. Kazada yere düşen kurye, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili trafik polisleri inceleme başlattı.

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucunda 2 otomobil, 1 taksi ve 1 kurye motosikleti olmak üzere toplam 4 araçta maddi hasar oluşurken, çarpışmanın etkisiyle yere düşen kurye sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

Kaza, saat 09.00 sularında Odunpazarı İlçesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre; yolda seyir halinde olan 26 B 2190 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle ani fren yaptı. Bunun sonucunda otomobilin arkasından gelen 26 ES 633 plakalı bir başka otomobil, 26 T 0469 plakalı taksi ve 26 AFA 979 plakalı motosiklet peş peşe çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada maddi hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen N.T. isimli kadın kuryenin kontrol edilmesi için ise 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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