Zincirleme Kazada Hayatını Kaybeden Uğur Tilkici Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Beyoğlu'nda meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden Uğur Tilkici, cenaze namazının ardından defnedildi. Olayda 9 aracın karıştığı kaza, İETT otobüsünün freninin patlaması sonucu gerçekleşti.

Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Uğur Tilkici son yolculuğuna uğurlandı.

Beyoğlu'nda 22 Temmuz'da meydana gelen olayda iddiaya göre, İETT özel halk otobüsünün freninin patlaması nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralananlardan Uğur Tilkici ise entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tilkici'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tilkici'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Hayatını kaybeden Uğur Tilkici'nin cenaze namazı Beyoğlu Büyük Piyalepaşa Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tilkici, Kulaksız Mezarlığı'nda defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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