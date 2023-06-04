Zincirleme kazada araç alev alev yandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada araçların biri alev alev yandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada araçların biri alev alev yandı.
Kaza, Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta mevkiinde meydana geldi. 3 araçlı zincirleme trafik kazasında Mesut K. yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa