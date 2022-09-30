Zincirleme kazada 17 işçi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2 servis aracını ve 1 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 işçi yaralandı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2 servis aracını ve 1 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 işçi yaralandı. Kaza, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ali Yılmaz idaresindeki 59 S 2381 plakalı işçi servisi, sanayi bölgesinde seyir halinde iken Alaattin Öztürk idaresindeki 59 J 2112 plakalı işçi servisinin arkadan çarpması sonucunda önünde seyreden Burak Gürsoy idaresindeki otomobile çarptı. Kazada servis içerisinde bulunan toplamda 17 işçi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar eşliğinde bölgedeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Organize Sanayi Bölgesi Ali Yılmaz Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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