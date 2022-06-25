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Zincirleme kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zincirleme kaza: 2 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Hüseyinbeyli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Okan G. idaresindeki 55 K 5425 otomobil önce aynı istikamete seyir halinde olan Mehmet Can Çilbir'in kullandığı 55 ABK 773 plakalı otomobile, daha sonra da Oktay Aydın idaresindeki 61 DD 837 otomobile çarptı. Kazada 61 DD 837 otomobil sürücüsü Oktay Aydın ve otomobilde yolcu olarak bulunan Oktay Ayseki yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası kaçtığı iddia edilen 55 K 5425 otomobil sürücüsü ise Bafra Sanayi Sitesi'nde yakalandı. Yakalanan sürücü Okan G.'nin 2.95 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaçam Samsun 3. Sayfa Haberler

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