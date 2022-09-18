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'Zincir Operasyonu'nda 2 bin 850 litre sahte kaçak şarap ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

'Zincir Operasyonu'nda 2 bin 850 litre sahte kaçak şarap ele geçirildi

Türkiye geneli kaçak ve sahte alkol operasyonu dahilinde Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan "Zincir Operasyonunda" 2 bin 850 litre sahte kaçak şarap ele geçirildi.

Türkiye geneli kaçak ve sahte alkol operasyonu dahilinde Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan "Zincir Operasyonunda" 2 bin 850 litre sahte kaçak şarap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye geneli kaçak ve sahte alkol üzerine yapılan Zincir Operasyonu'nda, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince iki farklı adreste yapılan operasyonda, 2 bin 850 litre sahte kaçak şarap, 870 şişe sahte kaçak şarap, 350 adet TAPDK bandrolü, 28 bin 453 adet şarap imalat ve şişeleme malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan iki şüpheli şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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