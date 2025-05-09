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Zincir Markette Şok Denetim: 2 Gözaltı

Zincir Markette Şok Denetim: 2 Gözaltı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, şüpheli et görüntüleri sonrası bir zincir markette yapılan denetimde et numuneleri alındı. Başsavcılığın talimatıyla gerçekleştirilen denetim sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla zincir marketteki etlere şok denetim

Ürkütücü mesajlar iddiasıyla 2 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de, şüpheli et görüntülerinin ardından yapılan denetimle bir zincir marketin depo ve kasap reyonundan numuneler alındı ve analiz için laboratuvara gönderildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda mevzuatına aykırı görüntüler üzerine, İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bursa gibi illerde faaliyet gösteren bir market zincirinin Çerkezköy şubesinde şok bir denetim yapıldı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan söz konusu zincir markette denetim gerçekleştirildi. Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ve kolluk ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimde et ürünlerinden örnekler alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla alınan şahit numuneler, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'ne teslim edildi. Numunelerin mikrobiyolojik analizleri yapılacak.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda alınan numuneler, analiz için soğuk zincir kırılmadan laboratuvara teslim edildi. Analiz sonuçlarının beklendiği bildirildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, tarihi geçmiş etlerin satışına yönelik ihbar üzerine, iddiaya göre atılan ürkütücü mesajlarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken, diğeri de savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KARDEŞ - 3.Sayfa
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