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Zincir marketlerdeki son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıtaya takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zincir marketlerdeki son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıtaya takıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan, etiket fiyatıyla kasadaki fiyatı uyuşmayan aralarında Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan zincir marketlerin de yar aldığı marketlere ceza yağdı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan, etiket fiyatıyla kasadaki fiyatı uyuşmayan aralarında Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan zincir marketlerin de yar aldığı marketlere ceza yağdı.

Ceylanpınar ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki marketlere yönelik denetim yaptı. Ekipler, market reyonlarındaki fiyat etiketi ile kasa etiket fiyat karşılaştırmasının yanı sıra ürünlerin son tüketim tarihlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 7 zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin olduğunu belirleyen ekipler, kasa etiket fiyat karşılaştırmasında da usulsüzlük olduğunu tespit etti. Tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el koyan ekipler, tespit ettiği fiyat usulsüzlüğü ile ilgili de cezai işlem uyguladı. Denetimde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 60 kilogram beyaz et ile çok sayıda gıda ürünü yakılarak imha edildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa Türkiye 3. Sayfa Haberler

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