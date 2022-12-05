Zincir marketin camını taşla kırıp "Devlet baba" yazdılar 3. Sayfa Haberleri Zincir marketin camını taşla kırıp "Devlet baba" yazdılar Mala zarar verme suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir zincir markete taşlı saldırı gerçekleştirildi. Zincir marketin camını taşla kırıp "Devlet baba" yazdılar Mala zarar verme suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir zincir markete taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından mağazanın camına "Devlet baba" yazıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Korkuteli Uzunoluk Mahallesi'nde bulunan BİM mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya gece saatlerinde gelen kişi ya da kişiler, mağazanın camını taşlayarak kırdı. Daha sonra mağaza camına "Devlet baba" yazıldığı görüldü. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüphelinin mala zarar verme suçundan gözaltına alınıp savcılığa sevk edildiği bildirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Korkuteli Antalya 3. Sayfa Yerel Haberler

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