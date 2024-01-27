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Zihinsel Engelli Oğlu Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 29 yaşındaki zihinsel engelli oğlu tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Olukman Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Zihinsel engelli Umut Buraklar (26), çiftlik evinde annesi Şafiye Buraklar'ı (56) sırtından defalarca bıçakladı. Şafiye Buraklar aldığı bıçak darbeleriyle yere düşerken, Umut Buraklar annesinin cep telefonundan 112'yi arayıp, "Annemi öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şafiye Buraklar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Umut Buraklar ise gözaltına alındı.

12 bıçak darbesiyle öldürülen kadının cenazesi aileye teslim edildi. Kadının cenazesi, İnegöl'deki Sarı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Umut Buraklar'ın sorgulamada konuşmadığı öğrenildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemenin kararıyla Bursa Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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