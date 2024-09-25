Zihinsel Engelli Kayıp Şahıs Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde zihinsel engelli kayıp şahsı jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Çine Kuruköy Mahallesinde 23.09.2024 günü saat 08.00 sıralarında evden ayrılan zihinsel engelli Ö.B isimli şahsın kayıp olduğu, aynı gün saat 23.00 sıralarında akrabası tarafından yapılan müracaat üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu kayıp vatandaş bir gün sonra öğlen saat 13.00 sıralarında sağlıklı bir şekilde bulunarak annesine teslim edildi. - AYDIN