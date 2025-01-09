Zihinsel Engelli Çocuk Kayıp, Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli çocuğu jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osman Yozgatlı Mahallesinde ikamet eden zihinsel engelli B.Y. (15) isimli çocuğun dün saat 19.00 sıralarında evinin önünde bisiklet sürerken bir anda kaybolduğunun ailesi tarafından kayıp müracaatının olduğu bildirildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan araştırma ve arama sonucu kayıp çocuk aynı gün 2 saat içerisinde evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Aydın - Çine karayolu üzerinde bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN