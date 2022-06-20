Zihinsel engelli Amir'den haber alınamıyor Karabük'te ortalıktan bir anda kaybolan zihinsel engelli Afgan uyruklu Abas Quli Amir (39) isimli vatandaştan iki gündür haber alınamıyor. Karabük'te ortalıktan bir anda kaybolan zihinsel engelli Afgan uyruklu Abas Quli Amir (39) isimli vatandaştan iki gündür haber alınamıyor. Bayır Mahalle Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Afganistanlı Abas Quli Amir (39) evinden çıkarak ortadan kayboldu. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Amir'e ulaşamayan yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Mahalle muhtarı Mehmet Özen, zihinsel engelli vatandaşı görenlerin kendisine veya jandarma ile polise bildirmelerini istediklerini belirtti. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karabük 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Zihinsel engelli Amir'den haber alınamıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.