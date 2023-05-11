Zihinsel engelli adamdan 8 gündür haber alınamıyor

Gaziantep'te 32 yaşındaki zihinsel engelli şahıstan 8 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen bir ailenin çocuğu olan Ahmed Hassun (32), Gümüştekin Mahallesi Nurdağı Sokağı'ndaki evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Baba Mustafa Hassun, 8 gündür kayıp olan zihinsel engelli oğlunun bulunması için yetkililerden yardım istedi. Oğlunun daha önce de kaybolduğunu ve Kilis'te bulunduğunu söyleyen baba, görenlerin kendisine haber vermesini istedi.

Baba Hassun, "Oğlum 8 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadık. Oğlum zihinsel engelli, saftır. Bir defa daha kaybolmuştu, Kilis'te bulunmuştu. Oğlum evli ve 12 yaşında bir çocuğu var. Görenlerin bildirmelerini rica ediyorum" dedi. - GAZİANTEP