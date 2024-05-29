Üye Girişi
Haberler

Zihinsel Engelli Adam Evde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuya giden anne eve döndüğünde oğlu Ali Haydar Akgül'ü yerde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Akgül'ün cenazesi, olay yeri polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Suşehri Sivas Olaylar Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

29-30 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? #127952 UEFA Avrupa Konferans Ligi Final nerede, hangi ülkede yapılıyor? #9917 29-30 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 30 Mayıs Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Matematik seçmeli ders mi olacak? İletişim Başkanlığından açıklama geldi Survivor kim kazandı? 29 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 29 Mayıs Çarşamba 2024? #129300 Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı ile nasıl başa çıkılır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!
'Geç saatte dışarı çıkma' cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

"Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title