Üye Girişi
Haberler

Zihinsel engelli adam 19 saat sonra bulundu

Güncelleme:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki zihinsel engelli adam, 35 personel, 9 AFAD gönüllüsü ve 49 vatandaşın katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki zihinsel engelli M.Y., 35 personel, 9 AFAD gönüllüsü ve 49 vatandaşın katılımıyla her yerde arandı. İz takip köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında kayıp adam 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki M.Y., geçen 1 Mart günü evinden ayrıldı. M.Y.'den haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 9'ü AFAD personeli, 8'i AFAD gönüllüsü, 26 jandarma, 49 vatandaşın başlattığı arama çalışmalarına iz takip köpeği Voltaj da dahil edildi.

19 saat süren arama çalışmalarının ardından M.Y.'ye ulaşıldı. Köyünden 3 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulunan M.Y., tedbir amaçlı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplere teşekkür eden ailesi ise sevinç yaşadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Ereğli AFAD Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi? Bekir Şimşek kimdir? MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek kaç yaşında, nereli? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 3 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 3 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Ahmet Şener kimdir? MHP Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener kaç yaşında, nereli? Firdevs Cingözler kimdir? MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli? Alim Işık kimdir? MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title