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Fren balatalarının ısınması sonucu tırın arka lastikleri alev aldı

Fren balatalarının ısınması sonucu tırın arka lastikleri alev aldı Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Dağı'ndan inişe geçen bir tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı.

Fren balatalarının ısınması sonucu tırın arka lastikleri alev aldı

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Dağı'ndan inişe geçen bir tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı. Alev alan lastikleri fark eden tır sürücüsü tırı dorseden ayırarak yangının büyümesini önledi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 K 11266 plakalı bir tırın Zigana Dağı'ndan inişi sırasında fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri Maçka ilçesi Mataracı mevkiinde bir anda alev aldı. Alevleri fark eden tır sürücüsü tırı dorseden ayırdı. Yoldan geçen araç sürücüleri yanan lastikleri kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken, olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. Yangını itfaiye ekipleri dorsenin tamamını sarmadan söndürürken, yolda bu sırada trafik güçlükle ilerledi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - 3. Sayfa

Toros Dağları İtfaiye Trabzon 3. Sayfa Haberler

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