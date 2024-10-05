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Zeytinlik Yangını: M.D. Gözaltına Alındı ve Para Cezası Kesildi

Zeytinlik Yangını: M.D. Gözaltına Alındı ve Para Cezası Kesildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın çıkaran M.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangında 17 hektar zeytinlik alan zarar görürken, M.D.'ye 2 bin 50 lira para cezası kesildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 17 hektar zeytinlik alanın yanmasına neden olan M.D. isimli vatandaş gözaltına alındı. Şahsa 2 bin 50 lira para cezası kesildi.

Ambarcık Mahallesi'nin üst kesimindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Alınan bilgilere göre, M.D.'nin (54) bahçesini temizlemek için yaktığı ateş rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. İtfaiye ve arazözlerle alevlere müdahale eden ekiplere, mahalle sakinleri de destek verdi. Havadan da helikopter ve uçaklarla yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasının ardından yangın söndürülürken, yangında 17 hektar zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkmasına neden olan M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kabahatler Kanunu kapsamında M.D.'ye 2 bin 50 lira para cezası kesildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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