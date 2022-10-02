Zeytinlik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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