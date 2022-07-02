Zeytinburnu sahil yolunda beton mikseri devrildi, sürücü ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytinburnu sahil yolunda beton mikseri devrildi, sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zeytinburnu sahil yolunda beton mikseri devrildi, sürücü ağır yaralandı

Zeytinburnu sahil yolunda beton mikseri virajı dönerken devrildi.

Zeytinburnu sahil yolunda beton mikseri virajı dönerken devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Zeytinburnu sahil yolunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Emin D. hakimiyetindeki 34 AV 4138 plakalı beton mikseri, sahil yolundan ayrılmak için viraja girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Devrilen beton mikserinin içinde sıkışan araç sürücüsü ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ederken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytinburnu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title