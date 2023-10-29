Zeytinburnu'nda yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Zeytinburnu'nda iki sürücü arasında çıkan 'yol verme' tartışmasında, otomobilinden inen sürücü, tartıştığı kadının aracının lastiklerini bıçakla patlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, ZEYTİNBURNU'nda iki sürücü arasında çıkan 'yol verme' tartışmasında, otomobilinden inen sürücü, tartıştığı kadının aracının lastiklerini bıçakla patlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Araçtan inen sürücü tartıştığı kadının aracının yanına geldi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle otomobil sürücüsü eline aldığı bıçakla kadının aracının lastiklerini patlattı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.