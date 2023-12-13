Üye Girişi
Haberler

Zeytinburnu'nda yaşlı sürücü tramvay yoluna girdi

Güncelleme:
Abone Ol

Zeytinburnu'nda aracının hakimiyetini kaybeden yaşlı sürücü, bariyerleri aşarak tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Kazayı yapan sürücü Hilmi Tuğlu, 'Normal yolumda gidiyordum. Bir anda kendimi burada buldum' dedi.

Zeytinburnu'nda aracının hakimiyetini kaybeden yaşlı sürücü tramvay yoluna girdi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri aşarak tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Kazayı yapan sürücü Hilmi Tuğlu, "Normal yolumda gidiyordum. Bir anda kendimi burada buldum" dedi.

Kaza saat 15.00'da Zeytinburnu Topkapı Kavşağı Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PHG 93 plakalı otomobiliyle Aksaray istikametine seyir halinde olan Hilmi Tuğlu aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yolunun demirlerine çarptı.

Otomobil tramvay yoluna girdi

Araç tramvay yoluna girerken, kazanın olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan yaşlı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kabataş istikametinde bir süre tramvay seferleri aksadı. Bazı yolcular tramvay yolunda yürüyerek sonraki durağa ulaştı.

Kazayı yapan otomobil sürücüsü Hilmi Tuğlu, "Gayet iyiyim. Vallahi bir anda oldu, bende anlamadım. Ben aracın sürücüsüyüm. Fazla süratim yoktu. Normal yolumda gidiyordum. Bir anda kendimi burada buldum" dedi. Kaza yapan aracın tramvay yolundan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytinburnu Aksaray Ulaşım İstanbul Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Şampiyonlar Ligi müziği sözleri! UEFA Şampiyonlar Ligi şarkısı Türkçe ve İngilizce sözleri nelerdir? Ş. Ligi müziği hangi dilde? 13 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Kopenhag - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Kopenhag - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! İsmail Mert Fırat kimdir? İsmail Mert Fırat kaç yaşında nereli? Galatasaray yenerse gruptan çıkıyor mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN şifresiz izle! (CANLI YAYIN) Kopenhag GS maçı canlı izle! Kopenhag Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Kopenhag Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu, açıklandı mı? İşte Galatasaray'ın 11'i Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title