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Zeytinburnu'nda Tartışma Sonucu Silahla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

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Zeytinburnu'nda tartıştığı arkadaşları tarafından silahla vurularak yaralanan 25 yaşındaki Mert Kutluer, hayatını kaybetti. Olayın detayları ve ailenin talepleri açıklandı.

Zeytinburnu'nda tartıştığı arkadaşları tarafından silahla vurularak yaralanan 25 yaşındaki Mert Kutluer, hayatını kaybetti. 1 yıl önce hapisten çıkan Mert Kutluer'in annesi ve babası evlatlarının katilinin bulunmasını istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak'ta meydana geldi. Yasaklı madde kullandığı iddia edilen Mert Kutluer, yan tarafta bulunan bakkalın kendisiyle ilgi konuştuğunu düşünerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bakkal, Mert Kutluer'in çocukluk arkadaşlarını çağırdı. Olay yerine gelen şüpheliler önce yan tarafta bulunan Mert Kutluer'in babasına ait elektrikçi dükkanını taşladı ardından bakkala girdi.

Çocukluk arkadaşları tarafından öldürüldü

Silahına şüpheliler, Mert Kutluer'i vurarak yaraladı. Olayın olduğunu duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert Kutluer'i hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavganın başlamadığı an görülüyor. Bir şüphelinin Mert Kutluer'e ait iş yerine taş attığı ve elinde silah bulunan bir şüphelinin koşarak uzaklaştığı görülüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Benim oğlumla bunlar daha önceden beraber büyüdüler"

Yaşanan olayı anlatan baba Mustafa Kutluer, "Oğlum öldüğü nokta gözümün önünden gitmiyor. Oğlumun önünde siper oldum. Oğlumu kurtarmaya çalıştım. Bir türlü oğlumu kurtaramadım. 3 tane kurşun yedi, 4 kişi saldırıya geçti. İsimlerini ben emniyete tek tek verdim. Ben oğlumun katillerini bulmak istiyorum. Burada oturdukları yerleri biliyorum. Oğlumu öldürenler mafyadır, burada şans oyunu oynatıyorlar. Benim oğlumla bunlar daha önceden beraber büyüdüler. Vuran kişinin babası rahmetli oldu, ona elimizden gelen yardımları yaptık. Ramazanda onlara fitre toplardık ama o geldi benim oğlumu vurdu" dedi.

"Benim hakkımda ne konuşuyorsunuz diye ses duymuş"

Olayın detaylarını anlatan baba Kutluer, "Yan taraftaki bakkaldan ses duymuş. Benim hakkımda ne konuşuyorsunuz diye ses duymuş. Benim şurada bir büfem var. Silah seslerinin geldiğini duydum. Ses geldikten sonra ben hemen olay yerine geldim. İçeri girdim çocuğu kendine getirmeye çalışıyordum" şeklinde konuştu.

"Benim çocuğum 5 yıldır hapisteydi ben ona doyamadım"

Oğlunun hapiste yattığını söyleyen anne İfakat Kutluer, "Tekmeyle bacağını kırmışlar, benim yavrum kan kaybından hayatını kaybetti. Daha 25 yaşındaydı. Benim çocuğum 5 yıldır hapisteydi ben ona duyamadım. Evlat acısının tarifi yok. Oğlumu arkadaşları öldürdü" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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