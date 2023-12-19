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Zeytinburnu'nda Sokak Kavgası Sonucu Araçta Göçük Meydana Geldi

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Zeytinburnu'nda iki şahıs arasında çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayan bir kişi, park halindeki aracın kaputunu yumrukladı ve göçük meydana geldi. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Zeytinburnu'nda iki şahıs arasında sokakta çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayan bir şahıs, park halindeki aracın kaputunu yumrukladı. Sahibinin de içinde oturduğu aracın kaputunda yumruk darbelerinin ardından göçük meydana geldi. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. O esnada yanlarında bulunan arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı.

Sürücüsü içindeyken kaputu göçertti

Şahıslardan birisi sinirlerine hakim olamayarak içerisinde sürücüsü bulunan park halindeki aracı yumrukladı. Araç sürüsünün de kavgayı ayırmak için arabasından indiği görülürken, yumruk darbelerinin sonucunda aracın kaputunda göçük meydana geldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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